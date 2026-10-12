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Damal Belediye Başkanı Çamlıyurt 9 şüpheliyle adliyeye sevk edildi

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Ardahan merkezli 6 ilde yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt ile 9 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Hanak Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri sürüyor.

Ardahan merkezli 6 ilde düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt ile 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Hanak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt ile 9 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından Hanak Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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