Damadını öldüren kayınpedere hastanede 3 hafta gözetim kararı

KÜÇÜKÇEKMECE'de damadını kalbinden bıçaklayarak öldüren Turhan Ketenci'nin akli dengesinin yerinde olup olmadığıyla ilgili rapor hazırlanması için 3 hafta hastanede gözetim altında tutulmasına karar verildi.

KÜÇÜKÇEKMECE'de damadını kalbinden bıçaklayarak öldüren Turhan Ketenci'nin akli dengesinin yerinde olup olmadığıyla ilgili rapor hazırlanması için 3 hafta hastanede gözetim altında tutulmasına karar verildi. Duruşma sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan öldürülen Volkan Çubukçu'nun eşi Meral Çubukçu, "Babam akıl hastası değil. Onun ceza almasını istiyorum. Eşim bunu hak edecek hiçbir şey yapmadı" dedi. Sanığın yakınları hayatını kaybeden Volkan Çubukçu'nun ailesiyle röportaj yapan gazetecilere saldırdı.

Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Turhan Ketenci tutuklu bulunduğu cezaevinden getirilirken, hayatını kaydeden Volkan Çubukçu'nun ailesi ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Duruşmada Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Turhan Ketenci'nin gözlem altına alınması gerektiği kanaat bildirisi okundu.

"GİDER ÖLDÜRÜRÜM 6,7 AY YATAR ÇIKARIM" DEMİŞTİ

İDDİANAMEDEN

"BABAMIN CEZA ALMASINI İSTİYORUM"

"PLANLAYARAK TASARLAYARAK CİNAYETİ İŞLEDİ"

Baba Mustafa Çubukçu ise, "Sanığın avukatı müvekkilinin ısrarla akli dengesinin yerinde olmadığını beyan ediyor. Bu adam asla benim oğlumu istemiyordu. Planlayarak, tasarlayarak bu cinayeti benim kapımın önünde işlemiştir. Akıl hastası birinin bu şekilde bir plan yapamayacağı ortada" dedi. Öte yandan Turhan Ketenci'nin akrabaları Volkan Çubukçu'nun ailesiyle röportaj yapan gazetecilerin önünü keserek saldırıda bulundu. Kendilerini sakinleştirmeye çalışan gazetecileri iterek tehdit ve hakaretlerde bulunan kalabalığı polis araya girerek adliye binasından uzaklaştırdı.