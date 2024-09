Damadına ateş ederken ona siper olan kızını öldüren baba tutuklandı

AKSARAY'da boşanma aşamasındaki damadı Recep Ok'u (30) tabancayla vurup ağır yaralayan, ona siper olmak isteyen kızı Fadimana Ok'un (26) ise ölümüne neden olduğu belirlenen Mehmet Avşar (50), tutuklandı. Avşar'ın, kızını yanlışlıkla öldürdüğünü ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Olay, geçen perşembe günü saat 21.30 sıralarında Fatih Mahallesi Şehit İsmail Dağ Sokak'ta meydana geldi. Boşanma aşamasında olan 2 çocuk babası Recep Ok, eşi Fadimana Ok ve kayınpederi Mehmet Avşar arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada Recep Ok göğüs ve karın bölgesinden 3 kurşunla, Fadimana Ok ise göğsüne isabet eden 1 kurşunla yaralandı. Çift kanlar içinde kalırken, Mehmet Avşar kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Fadimana Ok, kurtarılamadı. Ameliyat edilip yoğun bakım ünitesine alınan Recep Ok'un da hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Fadimana Ok, Yenikent Belde Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Saklandığı evde yakalanıp gözaltına alınan ve dün olay yerine getirilip tatbikat yaptırılan Mehmet Avşar ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Avşar adliyeye girerken, yanındaki polislere, "Benim kafamı eğmeyin kurban olurum" dedi. Çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Avşar'ın, buradaki ifadesinde, kızını yanlışlıkla öldürdüğünü ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.