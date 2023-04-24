Damadın nişanda yaptığı hareket izleyenleri şaşkına çevirdi! Gelin sadece bakakaldı

Nişan töreni için gelin evine giren damadın hareketleri sosyal medyada gündem oldu. Elden ele dolaşan ve izleyenlerin şaşırıp kaldığı videoda, damadın hareketi sonrası gelin sadece bakakaldı.

Nerede çekildiği bilinmeyen görüntülerde damadın nişan törenine giriş şekli olay oldu. Nişan için ailesi ile birlikte kız evine giden damat, yaptıklarıyla sosyal medyaya damga vurdu.

GELİN NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Yaptırdığı çiçeği kapıda geline fırlatan damat, girişte de geline verdiği selamla şaşkına çevirdi. Kaba davranışlarıyla dikkatleri üzerine çeken damadın yaptıkları gelini de şaşırttı. Gelin adayı damadın arkasından bakakaldı.