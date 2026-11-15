Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Dalgıçlar ve çocuklar Antalya'da COP31 için deniz dibi ve kıyı temizledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dalgıçlar ve çocuklar Antalya'da COP31 için deniz dibi ve kıyı temizledi
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da COP31 kapsamında deniz dibi ve kıyı temizliği yapıldı. Dalgıçların denizden plastik şişe, içecek kutusu, kıyafet ve çeşitli atıklar çıkardığı etkinliğe çocuklar kıyıda çöp toplayarak destek verdi; etkinliğin yıl içinde 5 kez yapıldığı belirtildi.

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) kapsamında kentte deniz dibi ve kıyı temizliği yapıldı.

Antalya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Belediyesi ve Sualtı Sporları Kulübü işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, dalgıçlar deniz dibinde temizlik çalışması yaptı, çocuklar da kıyı temizliğine destek vererek çöpleri topladı.

Dalgıçlar, denizden plastik şişe, içecek kutuları ile kıyafet ve çeşitli atıklar çıkardı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı İbrahim İlhami Koç, Antalya'nın yüzyılda bir yaşanabilecek organizasyonlardan birine ev sahipliği yaptığını belirterek, COP31'in Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen, çevre ve iklim değişikliği konularının ele alındığı önemli bir etkinlik olduğunu söyledi.

Deniz dibi ve kıyı temizliği etkinliğinin yıl içerisinde 5 kez gerçekleştirildiğini belirten Koç, "Dalgıçlarımız deniz dibinde temizlik yaparken, biz de çocuklarımızla kıyı temizliğini gerçekleştirdik. Netice itibarıyla bu deniz bizim. Geleceğe bir nefes olmamız lazım. Mavi bizim, yeşil bizim. Dünyanın en iyi destinasyonlarından biri olan şehirde yaşıyoruz. Burası bu nedenle tercih edildi." dedi.

Etkinlik, denizde Türk bayrağı açılmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA
Bu haber 74 sitede yayınlandı.
2 katlı binanın çökme anı kamerada! Toz bulutu bir anda etrafı kapladı

Faciaya ramak kalmıştı! O anlar saniye saniye kamerada
Eurovision Asya'nın ilk kazananı Filipinler oldu: 19 yaşındaki Carmelle birinci

11 ülke yarıştı, 19 yaşındaki genç kız tarihe geçti!
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soru! Yanlış cevap büyük üzüntü yaşattı14

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soru açıldı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk'a kötü haber! Fiorentina kararını verdi

Okan Buruk'a kötü haber! Karar verildi bile

Arda Güler'in yeni maaşı ortaya çıktı! Günlük kazancı servet

Günlük kazancını duyunca hayret edeceksiniz!

Nişanında davulu eline aldı, eğlencenin dozunu artırdı42

Gelin adayı eğlencenin dibine vurdu
Ünlü yazar Stephen King'den olay paylaşım: Uzaylılar dünyaya indi

ABD'deki kaos sonrası Stephen King'den tedirgin eden mesaj
Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Murat Aygen'den şaşırtan itiraf! Meğer diziyi hiç bilmiyormuş

Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldı, itirafıyla herkesi şaşırttı!
Eğlence mekanında kadınlar arasında başlayan tartışmada kan aktı! 1 kadın ağır yaralandı

Eğlencenin sonu bekledikleri gibi olmadı! 1'i yaşam savaşı veriyor
Kortta savaşın gölgesi! İki yıldız arasında büyük gerilim

Savaşın ateşi korta düştü! Tansiyon yükseldi