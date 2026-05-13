Misinadaki iğneye takılan mığrı balığını dalgıçlar kurtardı; o anlar kamerada

Edirne'nin Keşan ilçesinde dalış yapan eğitmen ve öğrenciler, misinaya takılan bir mığrı balığını kurtardı. Balığın kurtarılma anları kameraya yansırken, dalgıçlar deniz canlılarının yaşadığı tehlikelere dikkat çekti.

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı İbrice Limanı açıklarında dalış yapan dalgıçlar, misinadaki iğneye takılan ve bitkin düşen mığrı balığını kurtardı. O anlar, kameraya yansıdı.

İbrice Limanı açıklarındaki Cennet Dalış Bölgesi'nde eğitim dalışı yapan dalış eğitmeni Volkan Evşen, balıkçıların attığı misinaya bağlanmış iğneye takılan mığrı balığını fark etti. Evşen ve diğer dalgıçlarında yardımıyla misina kesilerek, bitkin düşen mığrı balığı kurtarıldı. Bir süre dalgıçların yanında yüzen mığrı balığı, daha sonra gözden kayboldu. Balığın kurtarılma anları, kameraya yansıdı.

'UMARIZ Kİ BU ÖLÜM TUZAKLARINA BİR ÇARE BULUNABİLİR'

Volkan Evşen, gerçekleştikleri dalış esnasında yaklaşık 20 metre derinlikte gördükleri mığrı balığının yanına yaklaşmalarına rağmen tepki vermediğini fark ettiklerini belirterek, "Bu anormal durum bizi şaşırttı ve bir süre balığı gözlemledik. Mığrı balığı balıkçıların kopan misinalarına bağlı iğnelerden birine takılmıştı. Kendi çabasıyla bundan kurtulma şansı yoktu. Bizde mığrı balığını kurtarmak için çalışma yaptık. Doğru misinayı bulup kestik. Mığrı balığı da özgürlüğüne kavuştu. Kopan takımların ve hayalet ağların deniz canlılarına verdiği zararı bir kez daha kayıt altına aldık. Umarız ki bu ölüm tuzaklarına bir çare bulunabilir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
