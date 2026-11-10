Dalaman'da Tersakan Çayı'na düşen kişi kayboldu, arama kurtarma sürüyor

Dalaman'da Tersakan Çayı'na düşen kişi kayboldu, arama kurtarma sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Dalaman'da gece arkadaşlarıyla gezintiye çıkan bir kişi, Tersakan Çayı'nın denize döküldüğü noktadaki köprüde dengesini kaybederek çaya düşüp gözden kayboldu. İhbar üzerine 112 Acil Sağlık, polis dalgıçları, sahil güvenlik ve AFAD sevk edildi; arama su altı ve kıyıda sürüyor.
Muğla'nın Dalaman ilçesinde çaya düşen kişi için ekiplerce arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Kayacık Sahili'nde gece saatlerinde arkadaşlarıyla gezintiye çıkan Serdar Koşar, Tersakan Çayı'nın denize döküldüğü noktadaki köprü üzerinde araçtan indi. Dengesini kaybederek çaya düşen Koşar, bir süre sonra gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis dalgıçları, sahil güvenlik ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Arama kurtarma çalışmalarının, su altı ve kıyı şeridinde sürdürüldüğü öğrenildi.
Kaynak: AA