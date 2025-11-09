Haberler

Dalaman'da Orman Yangını Sonrası Yeniden Yeşeren Alanlar

Dalaman'da Orman Yangını Sonrası Yeniden Yeşeren Alanlar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Dalaman ilçesinde 6 yıl önceki orman yangınında zarar gören alanlar, fidan dikimi ile yeniden yeşerdi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar, bölgedeki orman örtüsünü tekrar kazandırdı.

MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde 6 yıl önceki orman yangınında zarar gören ve sonrasında fidan dikimi yapılan alanlar, aradan sürede yeniden yeşile bürünerek, geleceğe nefes oldu.

Dalaman ilçesi Karacaağaç bölgesinde 10 Temmuz 2019'da çıkan yangında, Göcek sırtlarına kadar uzanan geniş ormanlık alan zarar gördü. Yangının ardından bölgede hızlı bir şekilde ağaçlandırma çalışmaları başlatıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, 11 Kasım 2019'da ilk kez kutlanan Milli Ağaçlandırma Günü'nde binlerce fidan toprakla buluşturuldu. 'Geleceğe Nefes' kampanyası çerçevesinde gerçekleştirilen dikimler sayesinde yanan alanlar kısa sürede yeniden yeşermeye başladı.

Aradan geçen 6 yılda, Karacaağaç bölgesinde dikilen fidanlar boy vererek orman örtüsünü yeniden oluşturdu. Bölge küllerinden doğarken, vatandaşlar da bu değişimi gururla izlediklerini belirtti. Bölgedeki yetkililer, Dalaman'daki bu dönüşümün başarılı bir rehabilitasyon örneği olduğunu söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem

Yine o ilçe sallandı! Gece yarısı korkutan deprem
Dünyayı tedirgin eden restleşmede Rusya sözünü söyledi

Dünyayı tedirgin eden restleşmede Rusya sözünü söyledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
Zirvede puan farkı 1'e indi! Fenerbahçe'den Kadıköy'de resital

Fenerbahçe'den rakiplerine korku salan galibiyet
Merkez Bankası'nın tahmini sonrası asgari ücret hesapları değişti! İşte yeni zam oranı

Merkez'in tahmini asgari ücret hesabını altüst etti! İşte yeni oran
Diyarbakır'da hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı

Bir il alarmda! Hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
Osman Özköylü'den sert tepki: Fenerbahçe ve Galatasaray'a versin de hakemliğini göreyim

Ünlü isme olay tepki: F.Bahçe, G.Saray'a versin de hakemliğini göreyim
Dehşet anları! Kaymakamlığın önüne geldi, kendini ateşe verdi

Dehşet anları! Kaymakamlığın önüne geldi, kendini ateşe verdi
Selçuk İnan'dan ''Galatasaraylı Selçuk'' söylemlerine yanıt

O söylemlere cevap verdi: ''Galatasaraylı Selçuk'' olabilirim ama...
Erdoğan: Suriye'nin kuzeyine konutlar yapıyoruz, ülkesine dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bin

Erdoğan bunu ilk kez söyledi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında gözaltı sayısı 11'e yükseldi

6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında yeni gelişme
Kerem Aktürkoğlu: Galatasaray kaybedince daha motive çıktık

Galatasaray'ın yenilmesinin ardından maç öncesi konuşulanları anlattı
Q Yatırım Bankası'na yönelik tefecilik soruşturmasında 2 kişi tutuklandı

Tefecilik soruşturmasında gözaltına alınanlar için karar
Serdar Dursun: ''Galatasaray'ı yeneceğiz'' dediğimde insanlar ''Hayırdır'' demişti

''Galatasaray'ı yeneceğiz' dediğimde insanlar 'Hayırdır' demişti''
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.