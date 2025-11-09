Dalaman'da Orman Yangını Sonrası Yeniden Yeşeren Alanlar

MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde 6 yıl önceki orman yangınında zarar gören ve sonrasında fidan dikimi yapılan alanlar, aradan sürede yeniden yeşile bürünerek, geleceğe nefes oldu.

Dalaman ilçesi Karacaağaç bölgesinde 10 Temmuz 2019'da çıkan yangında, Göcek sırtlarına kadar uzanan geniş ormanlık alan zarar gördü. Yangının ardından bölgede hızlı bir şekilde ağaçlandırma çalışmaları başlatıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, 11 Kasım 2019'da ilk kez kutlanan Milli Ağaçlandırma Günü'nde binlerce fidan toprakla buluşturuldu. 'Geleceğe Nefes' kampanyası çerçevesinde gerçekleştirilen dikimler sayesinde yanan alanlar kısa sürede yeniden yeşermeye başladı.

Aradan geçen 6 yılda, Karacaağaç bölgesinde dikilen fidanlar boy vererek orman örtüsünü yeniden oluşturdu. Bölge küllerinden doğarken, vatandaşlar da bu değişimi gururla izlediklerini belirtti. Bölgedeki yetkililer, Dalaman'daki bu dönüşümün başarılı bir rehabilitasyon örneği olduğunu söyledi.