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Dakka'da Shyama Puja Festivali kandiller ve mumlarla kutlandı

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Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Sri Sri Bordeshwari Kalimata Tapınağı'nda, Kali Puja olarak da bilinen Shyama Puja Festivali 8 Kasım 2026'da kandiller ve mumlarla kutlandı. Katılımcılar, tapınakta yaktıkları kandiller ve mumlarla festivali kutladı.

DAKKA, 9 Kasım (Xinhua) -- Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Sri Sri Bordeshwari Kalimata Tapınağı'nda yaktıkları kandiller ve mumlarla Kali Puja olarak da bilinen Shyama Puja Festivali'ni kutlayan kişiler, 8 Kasım 2026. (Fotoğraf: Habibur Rahman/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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