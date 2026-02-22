Haberler

Dakar Yunus Emre Enstitüsü'nde yetimler için kermes düzenlendi

Dakar Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği işbirliğiyle yetim çocuklar yararına kermes düzenlendi. Kermeste Türkiye'den hediyelik ürünler ve el yapımı ikramlar satışa sunulurken, yetim çocuklar için yapılacak iftar programına destek amacıyla organizasyon gerçekleştirildi.

Dakar YEE'nin bahçesinde Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman ve Dakar YEE Koordinatörü Muhammed Yusuf Deniz'in ev sahipliğinde düzenlenen kermese, Dakar'da mukim yabancı büyükelçiler, Türk toplumu ve davetliler katıldı.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Sağman, kermesin, 5 Mart'ta tüm Türk kurumlarıyla yetimler için düzenlenecek iftar programına destek için organize edildiğini söyledi.

Sağman, ramazan ayının ortasına denk gelen 5 Mart'ın yetimler günü olarak kutlandığını anımsatarak, o gün yetim çocuklarla birlikte iftar yapacaklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Özdel
