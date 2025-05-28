Dakar'da Türk Mutfağı Haftası: Aşçılık Öğrencileri Kayseri Yağlaması Yaptı

Dakar'da Türk Mutfağı Haftası: Aşçılık Öğrencileri Kayseri Yağlaması Yaptı
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Senegal'in Dakar şehrinde, Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü işbirliğiyle düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinliğinde aşçılık okulu öğrencileri, şef Yunus Emre Akkor ile Kayseri yağlaması yapmayı öğrendi.

Senegal'in başkenti Dakar'da aşçılık okulu öğrencileri, şef Yunus Emre Akkor ile Kayseri yağlaması yaptı.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği ve Dakar Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğinde Türk Mutfağı Haftası kapsamında mutfak atölyesi düzenlendi.

Dakar YEE'de düzenlenen atölyede şef Akkor, Ulusal Turizm ve Aşçılık Okulu öğrencilerine, Kayseri yağlaması yapımını uygulamalı olarak gösterdi.

Etkinlikte Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman ve Dakar YEE Direktörü Merve Işık Efe de öğrencilerle hamur açtı, yağlama yaptı.

Akkor, aynı zamanda öğrencilere Osmanlı mutfağı hakkında bilgiler vererek, tecrübelerini paylaştı, önerilerde bulundu.

Yaptıkları Kayseri yağlamalarını tadan ve değerlendiren öğrenciler, atölyenin sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Özdel - Güncel
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