Dakar'da Türk Mutfağı Haftası: Aşçılık Öğrencileri Kayseri Yağlaması Yaptı

Senegal'in başkenti Dakar'da aşçılık okulu öğrencileri, şef Yunus Emre Akkor ile Kayseri yağlaması yaptı.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği ve Dakar Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğinde Türk Mutfağı Haftası kapsamında mutfak atölyesi düzenlendi.

Dakar YEE'de düzenlenen atölyede şef Akkor, Ulusal Turizm ve Aşçılık Okulu öğrencilerine, Kayseri yağlaması yapımını uygulamalı olarak gösterdi.

Etkinlikte Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman ve Dakar YEE Direktörü Merve Işık Efe de öğrencilerle hamur açtı, yağlama yaptı.

Akkor, aynı zamanda öğrencilere Osmanlı mutfağı hakkında bilgiler vererek, tecrübelerini paylaştı, önerilerde bulundu.

Yaptıkları Kayseri yağlamalarını tadan ve değerlendiren öğrenciler, atölyenin sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi.