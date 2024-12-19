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Dakar'da Toz Bulutları Hava Kalitesini Tehdit Ediyor

Dakar'da Toz Bulutları Hava Kalitesini Tehdit Ediyor
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Senegal'de Sahra Çölü'nden gelen toz bulutları, başkent Dakar'da hava kalitesini ciddi şekilde etkiliyor. AQI seviyesinin 700'e ulaşmasıyla birlikte, yetkililer evden çıkılmaması ve maske kullanılması konusunda uyarılarda bulundu.

Senegal'de, Sahra Çölü'nden gelen ve ülkenin neredeyse tamamında etkili olan toz bulutları, başkent Dakar'da gökyüzünü kapladı.

Ulusal Sivil Havacılık ve Meteoroloji Ajansının (ANACIM) açıklamasında, ülke geneli için toz uyarısı yapıldı.

Açıklamada, toz döneminin bugünden itibaren ülke genelinde hafta sonuna kadar etkili olacağı belirtilerek, gerekmedikçe evden çıkılmaması, çıkıldığında da maske takılması tavsiyesinde bulunuldu.

Dakar şehir merkezinde Hava Kalitesi İndeksi (AQI) de "tehlikeli" anlamına gelen 700 seviyesini aştı.

AQI'de 0-50 arası "sağlıklı" değer olarak kabul ediliyor.

Başkentte cadde ve sokaklar toz bulutlarına teslim olurken, görüş mesafesi 500 metrenin altına düştü.

Dakar'da her 1 metreküplük hava kütlesindeki mikrogramlık ince partikül kirliliği (PM2,5) seviyesi de 448'e çıktı.

Bilimsel verilere göre, 12 ve altı PM2,5 seviyesi "sağlıklı" kabul ediliyor. Uzun süre 50 PM2,5 seviyesine maruz kalmanın ciddi sağlık sorunlarına ve erken ölüme neden olduğu biliniyor.

Afrika'da hava kirliliği 1,1 milyon can aldı

Çöl kumundan 20 kat daha küçük, insan saç telinden 100 kat daha ince olan, mikroskobik kirlilik olarak da adlandırılan PM2,5, doğrudan akciğerlere inebiliyor, kana karışabiliyor, hamilelerde erken doğum ve düşük riskini artırıyor.

Dakar'da 2023'te ortalama PM2,5 seviyesi, Dünya Sağlık Örgütünün yıllık hava kalitesi kılavuz değerinin yaklaşık 5,6 katına çıkarak 85 olarak kayıtlara geçti.

Lancet Planet Health isimli derginin 2021'de yayımladığı bir araştırmada, Afrika'da 2019'da hava kirliliğinin neden olduğu hastalıklar yüzünden 1,1 milyon kişinin öldüğü ortaya konulmuştu.

Dakar, endüstriyel atıklar, eski araç kullanımı ve trafik yoğunluğu gibi nedenlerle Afrika'da havanın en kirli olduğu başkentler arasında yer alıyor.

İnsan kaynaklı hava kirliliğinin yanı sıra dünyanın en büyük toz kaynağı kabul edilen Sahra Çölü'nden gelen kumla karışık toz bulutları da Dakar ve çevresinde ciddi kirliliğe neden oluyor.

Atmosferdeki toz emisyonlarının yarısından sorumlu olan kumla karışık çöl tozu, güçlü rüzgarlarla Batı Afrika'nın kıyı bölgelerine kadar ulaşıyor.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Özdel - Güncel
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