Dakar'daki tarihi balıkçı köyü, duvar resimleriyle yeniden hayat buluyor

Senegal'in başkenti Dakar'daki tarihi balıkçı köyü Ngor'da yaşayan aktivist Moussa Mbengue, öncülük ettiği sanat ve çevre projeleriyle Lebou kültürünü yaşatmayı, köyün tarihi kimliğini korumayı ve gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor.

Küresel şehir yaşamı rehberi Time Out tarafından 2021'de "dünyanın en havalı 10 mahallesi" arasında gösterilen Ngor, dar sokakları, sahil restoranları ve köyün kültürel mirasını yansıtan duvar resimleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Ngor'da yaşayan Mbengue, kurduğu Ngor'u Güzelleştirelim (Rafetal Ngor) Derneği aracılığıyla çevre projeleri yürütüyor, mahalle sakinleriyle temizlik ve ağaçlandırma etkinlikleri düzenliyor, yerli ve yabancı sanatçılarla köyün tarihini ve balıkçı toplumu Lebou etnik grubunun kültürünü yansıtan duvar resimleri çiziyor.

AA muhabirine konuşan Mbengue, projenin köyün karşı tarafından Ngor Adası'nın rengarenk yapılarıyla dikkati çekmesine karşın, köydeki evlerin son derece bakımsız olduğunu fark etmesiyle ortaya çıktığını anlattı.

Mbengue, tarihi 1400'lü yıllara dayanan köyün eski evlerini ailelerin onayını alarak boyamaya başladıklarını söyledi.

Ngor'un yüzyıllardır Lebou topluluğuna ev sahipliği yapan balıkçı köyü olduğunu belirten Mbengue, amaçlarının yalnızca evleri güzelleştirmek değil köyün kültürel mirasını görünür kılmak olduğunu ifade etti.

Mbengue, "Duvar resimlerinin her biri Ngor'un yaşamını ve Lebou kültürünü yansıtıyor. Buraya gelen sanatçılara önce Ngor'un kültürünü anlatıyoruz. Yaptığımız her çalışma bu köyün ve Lebou toplumunun değerlerini yansıtıyor. Örneğin balık taşıyan kadın figürü, denize açılan erkeklerin avladığı balıkları pazarda satan kadınları temsil ediyor. Bu köye hakim olan Lebou kültürünü daha fazla kişiye tanıtmak istiyoruz." dedi.

Bugüne kadar Brezilya, İspanya, Fransa, İngiltere ve İtalya başta olmak üzere birçok ülkeden 60'tan fazla sanatçının projeye katıldığını belirten Mbengue, duvar resimlerinden önce evlerin tamamen boyandığını, ardından sanatçıların çalışmalarını gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Mbengue, projenin yalnızca sokak sanatından ibaret olmadığını, dernek bünyesinde düzenli temizlik ve ağaçlandırma çalışmaları da yürüttüklerini anlatarak, boya, duvar onarımı ekipleri ile sanatçıların eş zamanlı çalıştıklarını söyledi.

Bugüne kadar köy genelinde 62 duvar resmi yaptıklarını ve 42 evi tamamen boyadıklarını ifade eden Mbengue, başlangıçta yalnızca sahil çevresinde yürüttükleri çalışmaların mahalle sakinlerinden gelen talepler üzerine köyün farklı bölgelerine yayıldığını belirtti.

Her mahallenin kendine özgü renklerle boyandığına dikkati çeken Mbengue, "Ngor'u rengarenk ve daha yeşil bir köye dönüştürmek istiyoruz. Bu, daha başlangıç." dedi.

Senegal'in kıyı kesimlerinde yaşayan en eski topluluklardan Leboular, özellikle Dakar, Yoff, Ouakam, Ngor ve Hann gibi tarihi yerleşimlerin kurucu halkı olarak biliniyor.

Geçimini büyük ölçüde balıkçılıkla sağlayan Lebou toplumu, kendine özgü gelenekleri, dini ritüelleri, denizle iç içe yaşam biçimi ve dayanışma kültürüyle Senegal'in kültürel mirasının önemli unsurları arasında yer alıyor.