Senegal'de ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları protesto edildi

Senegal'in başkenti Dakar'da, 'SOS Senegal Komitesi' tarafından ABD ve İsrail'in İran ve Lübnan'a yönelik saldırılarına karşı gösteri düzenlendi. Katılımcılar, İran, Lübnan ve Filistin bayrakları ile protestoya katıldılar ve saldırılara karşı desteklerini ifade ettiler.

"İran'daki savaşa karşı SOS Senegal Komitesi" tarafından Dakar'daki Nation Meydanı'nda, ABD ve İsrail'in, İran ve Lübnan'a yönelik saldırılarına karşı gösteri düzenlendi."

Senegal ve İran milli marşlarıyla başlayan gösteride, İran, Lübnan, Filistin ve Sudan bayrakları taşıyan ve Ali Hamaney'in fotoğrafının bulunduğu tişörtler giyen katılımcılar, ABD ve İsrail aleyhine slogan attı.

AA muhabirine konuşan İran'ın Dakar Büyükelçisi Hasan Asgari, saldırıların başladığı günden bu yana Senegal halkı ve devletinin daima İran'ın yanında olduğunu söyledi.

Asgari, İran'ın saldırılara 20 günü aşkın süredir direndiğini ve direnmeye de devam edeceğini dile getirdi.

İran'ın bu süreçte sadece kendini savunma hakkını kullandığının altını çizen Asgari, Afrika ülkelerinden gelen destekten de memnuniyet duyduğunu vurguladı.

Asgari, savaşın daha 2. gününde Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'ın kınama mesajı yayımladığını anımsatarak, "Bu süreçte Senegal'den çok güçlü bir destek gördük, Elçiliğimizde açtığımız taziye defteri doldu taştı, birçok dayanışma mesajı aldık. Bugün düzenlenen bu gösteriyle de Senegal halkı yanımızda olduğunu gösterdi." ifadelerini kullandı.

Gösteriye katılanlardan Fatou Gueye Ndeye de İsrail ve ABD'nin, hiçbir ülkenin egemenliğine saygı duymadığına dikkati çekerek, sürecin başından beri İran'ı desteklediklerini söyledi.

Ndeye, Senegal halkının İran'ın yanında olduğunu belirterek, "Donald Trump ve arkasındaki İsrail, yaptıklarının bedelini ödeyecek. ABD ve İsrail, tüm dünyada barışın karşısındaki en büyük tehdit." diye konuştu.

Küba ve Filistin'in Dakar Büyükelçiliğinden temsilcilerin de olduğu gösteri, yapılan konuşmaların ardından olaysız sona erdi.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Özdel
