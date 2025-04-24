Dakar'da 23 Nisan Coşkusu: Filistin Temasıyla Bayram Kutlandı

Senegal'in başkenti Dakar'da bulunan İbader Thiam Maarif Okulu'nda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Saygı duruşu ve Türkiye ile Senegal milli marşlarının okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemine dair konuşmalar yapıldı.

Bu yılki etkinliklerde "Filistin" teması belirlenirken, öğrenciler, hazırladıkları sahne performanslarıyla Filistinli çocukların yaşadığı zorluklara dikkati çekti.

Geleneksel çocuk oyunlarıyla devam eden programda, kaşıkla yumurta taşıma, halat çekme ve sandalye kapmaca gibi yarışmalarla çocuklar bayramın tadını çıkardı.

Program, çocuklar için kurulan stantlarda pamuk şeker ve patlamış mısır ikramıyla sona erdi.