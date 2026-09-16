DAİMFED Genel Başkanı Karslıoğlu'ndan Adana BAM Cumhuriyet Başsavcısı Çelikkol'a ziyaret
+5 sitede yayında
Güncelleme:
Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ve beraberindeki heyet, Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ve beraberindeki heyet, Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
DAİMFED Genel Başkanı Karslıoğlu, ziyarette, bir süre önce görevine başlayan Çelikkol'a çalışmalarında başarılar diledi.
Çelikkol, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Karslıoğlu ve yönetimine teşekkür etti.
Kaynak: AA