Daha İyi Yargı Derneği'nden Savcılıkta Reform Önerileri

( İSTANBUL ) 2025-2026 Adli Yılı bugün başladı. Adli yılın açılışında değerlendirmelerde bulunan Daha İyi Yargı Derneği, Türkiye'de savcılık kurumunun kapsamlı bir yeniliğe ihtiyaç duyduğunu savundu. Dernekten yapılan açıklamada, "Savcı kürsüden insin, savunmayla eşitlensin. Savcılar hakimle aynı kürsüde değil, avukatlarla aynı seviyede yer almalı. Savcıların ofisleri adliye binaları dışına taşınmalı, hakimlerle lojman ve sosyal alan paylaşımı azaltılmalı" görüşlerine yer verildi.

" Savcılık soruşturmaları toplumda endişe yaratıyor "

Daha İyi Yargı Derneği'nin açıklamasında şu görüşler savunuldu:

"Savcılıklarının başlattığı ceza soruşturmaları, ifadeye çağırma ve yakalama kararları, iddianame düzenlenmeden verilen tutuklama kararları toplumsal ve siyasal hayatı doğrudan etkilemektedir. Kamuoyunun önemli bir kesimi, savcılıkların bu işlemleri nedeniyle yargının siyasi bir enstrüman haline geldiğini düşünmekte ve şikayet etmektedir."

" Bağımsızlık, tarafsızlık ve şeffaflık vurgusu "

Dernek, savcılığın yargı içindeki bağımsızlığının ve tarafsızlığının güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Savcıların yöneticilere bağımlı olması, yargıyı bağımsız bir güç olmaktan çıkarır, iktidarın uzantısına dönüştürür. Bu süreç, demokrasiden tiranlığa giden yolu açabilir" ifadelerini kullandı.

" Reform önerileri: Hakim ve savcılar ayrılmalı "

Dernek, savcılık kurumunun işleyişine dair kapsamlı öneriler sundu:

"Savcıların ofisleri adliye binaları dışına taşınmalı, hakimlerle lojman ve sosyal alan paylaşımı azaltılmalı.

Başsavcılar, Adalet Komisyonları'ndan çıkarılmalı; adliyelerin yönetimi tarafsız yöneticilere bırakılmalı.

Savcı ve hakim adaylığı kurumsal olarak ayrılmalı, tayinlerde uzun süreli görevler engellenmeli.

Savcı kürsüden insin, savunmayla eşitlensin"

Derneğin dikkat çektiği en önemli önerilerden biri savcıların mahkemelerdeki konumu oldu. O öneriler ise şöyle sıralandı:

"Savcılar hakimle aynı kürsüde değil, avukatlarla aynı seviyede yer almalı.

Savcıların açtıkları davaları hakimin dosyası üzerinden değil, kendi dosyalarıyla yürütmeli."

Açıklamada ayrıca soruşturmalarda çifte savcı modeli de önerildi. Öneriye göre, bu modelde görev yapacak savcılardan biri suçlama (tez), diğeri ise şüpheliyi temize çıkarma (antitez) için görevlendirilmeli.

" Özgürlükleri kısıtlamaya doğal hakim karar vermeli "

Tutuklama ve özgürlükleri kısıtlayan kararlarda yetkinin yalnızca davaya bakacak hakimde olması gerektiğini belirten dernek, itiraz mekanizmalarının da ağır ceza mahkemeleri arasında kademeli şekilde işletilmesini önerdi. Ayrıca, istinaf mahkemelerinde özgürlük kısıtlayan kararlara karşı duruşmalı itiraz imkanı tanınması gerektiğini kaydetti.