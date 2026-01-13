Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Mehmet Gün: "Asırlar Önce Bu Toprakları Terk Etmiş Olan Adaletin Geri Geleceğine İnancım Tamdır"

(İSTANBUL) - Daha İyi Yargı Derneği'nin 5'inci Genel Kurulu'nda yeniden başkanlığa seçilen Mehmet Gün, dünyada hemen her ülkede yönetim sistemleri ve yargının gerilediğini belirterek "Başta Suriye olmak üzere Orta Doğu'nun normalleşmesi ile Türkiye de çok daha özgürlükçü, daha iyi ve ileri bir yönetim sistemine kavuşacağına, bunu ise yargıyı bir yandan etkin ve verimli çalışan, çevik, hesapverir, diğer yandan ise tam bağımsız yaparak başaracağına, asırlar önce bu toprakları terk etmiş olan adaletin geri geleceğine inancım tamdır" dedi.

Daha İyi Yargı Derneği'nin geçen cuma günü yapılan 5'nci Genel Kurulu'nda yeni yönetim belirlendi. Genel Başkanlığa avukat Mehmet Gün, Yönetim Kurul üyeliklerine Prof. Dr. Ali Murat Vural, Ayşegül Andıç, Ekinciler Holding Yönetim Kurulu Eş Başkanı Faruk Ekinci ve Hande Hançar Koç seçildi. Mehmet Gün, derneğin bugüne kadar yaptığı çalışmalar ve gündeme ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ulusların hukuk, yargı ve demokrasilerinin gelişimine ekonomik, sosyal ve siyasal dinamikler yön verir, düşünsel çalışmalar ise gidilecek yönü belirler. Bu şartlar uygun olduğunda, bütün iyi niyetimizle çalışıp, elimizden gelenin en iyisini yaparak ülkemiz için ortaya koyduğumuz çözüm önerilerimizin hayata geçeceğinden ve ülkemizi ileri bir yönetim sistemine kavuşturacağından eminim. İçinde bulunduğumuz uluslararası konjonktürde dünyada hemen her ülkede yönetim sistemleri ve yargı gerilemekte. Yapay zeka, iletişim, ulaşımdaki baş döndürücü gelişmeler insan uygarlığını yeni bir düzene evrilmeye zorlarken, yönetim sistemleri otokratikleşiyor. Türkiye de bu gelişmeden nasibini alıyor. Özellikle başta Suriye olmak üzere Ortadoğu'nun normalleşmesi ile Türkiye de çok daha özgürlükçü, daha iyi ve ileri bir yönetim sistemine kavuşacağına, bunu ise yargıyı bir yandan etkin ve verimli çalışan, çevik, hesapverir, diğer yandan ise tam bağımsız yaparak başaracağına, asırlar önce bu toprakları terk etmiş olan adaletin geri geleceğine inancım tamdır."

Açıklamada, 12 Şubat 2015'te İstanbul'da kurulan derneğin bugün 30 ilde, 118'i asil ve 129'u misafir olmak üzere 247 üyesi bulunduğu, kuruluşundan bu yana toplam 82 yayın yaptığı, "Türkiye'nin Orta Demokrasi Sorunları ve Çözüm Yolu" ile "A'dan Z'ye Türk Yargı Reformu" başlıklı çalışmalarını kamuoyuyla paylaştığı belirtildi.

İş ve hukuk dünyasını orta demokrasi tartışmalarıyla buluşturan 13 etkinlik düzenlendiği kaydedilen açıklamada, yapısal reformlarda avukatların rolünü tartışan 11 çalışma ve "A'dan Z'ye Türk Yargı Reformu" başlıklı 20 yerel konferansla Türkiye'yi üç kez turladığı, yedi hukuk fakültesi öğrencileriyle çeşitli çalıştaylar gerçekleştirildiği ifade edildi.

AB kurumlarıyla temas ve uluslararası görünürlük

Derneğin çalışmalarının Avrupa Birliği (AB), Avrupa Konseyi ve Birleşik Krallık Parlamentosu'nda da paylaşıldığı belirtilen açıklamada, AB bünyesindeki Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu tarafından oluşturulan ve politika önerileri sunan kuruluşların yer aldığı "Avrupa Birliği Şeffaflık Sicili"nin (EU Transparency Register) de üyesi konumunda bulunduğu kaydedildi.