Dağlık alanda mahsur kalan genci jandarma kurtardı

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan S.K. (27), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin yürüttüğü çalışmayla kurtarıldı. JAK ekipleri, ayakkabısını düşürdüğünü, acıktığını ve susadığını belirten S.K.'ya yiyecek ve su ikram etti.

Konyaaltı ilçesi Hacısekililer Mahallesi'nde, 23 Aralık saat 13.00 sıralarında bir vatandaşın Merkez Jandarma Karakolu'nu arayarak, dağlık alanda bir kişinin yardım istediğini bildirmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kayalık ve uçurum bulunan araziye gittiği belirlenen S.K.'nın kurtarılması amacıyla 2 asayiş timi ile JAK timleri çalışma başlattı. JAK timleri tarafından gece şartlarında dağcılık ekipmanları kullanılarak S.K.'ya ulaşıldı. S.K., kendisine ulaşan ekiplere ayakkabısını düşürdüğünü, acıktığını ve susadığını belirtti. Ekipler, S.K.'ya su ve yiyecek ikram etti. Olumsuz hava koşulları nedeniyle havadan tahliye yapılamadı. Gerekli emniyet tedbirleri alınarak sıkıştığı bölgeden çıkarılan S.K., dağcılık ekipmanlarıyla güvenli alana indirilerek kurtarıldı.

Haber- kamera: Göktan CANAZ/ANTALYA,