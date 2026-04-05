Rusya'nın Dağıstan bölgesindeki sellerde yüzlerce ev su altında kaldı

Rusya'ya bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'nde, şiddetli yağmurlar nedeniyle oluşan sellerde yüzlerce evin su altında kaldığı bildirildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Dağıstan Cumhuriyeti'nde şiddetli yağmurların su taşkınlarına yol açtığı belirtildi.

Sellerle mücadele çalışmalarının sürdürüldüğü aktarılan açıklamada, "Dağıstan'daki 6 yerleşim biriminde 973 ev, 967 bahçe su altında. " ifadesine yer verildi.

Açıklamada, bölgedeki 139 yerleşim yerinde ise elektrik kesintilerinin yaşandığı kaydedildi.

Bölgedeki sellerde 1 kişi öldü

Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Başkanı Sergey Melikov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkent Mahaçkale'de seller nedeniyle çok katlı bir binanın çöktüğünü belirterek, "Bina sakinleri güvenli yere tahliye edildi. Olayda yaralı ve ölü yok." ifadesini kullandı.

Dağıstan'ın Kaytag Bölge Başkanı Zapir Gasanov da Rus haber ajansı Tass'a yaptığı açıklamada, Kirki köyünde seller nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Derbent Bölge Başkanı Elman Allahverdiyev ise bölgedeki barajın çökmesi nedeniyle 800 hanenin tahliye edildiği bilgisini paylaştı.

Diğer yandan, Dağıstan bölgesinde tren seferlerinin durdurulduğu açıklandı.

Dağıstan Cumhuriyeti'nde geçen ayın sonunda şiddetli yağmurlar nedeniyle su baskınları yaşanmıştı.