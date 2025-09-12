Dağcılar, Kuraklığın Tehlikesine Dikkat Çekmek İçin Obruğa İndi

Konya'nın Karapınar ilçesinde yeraltı suyu kullanımı ve kuraklığın yol açtığı obruk tehlikesine dikkati çekmek isteyen bir grup profesyonel dağcı, yaklaşık 40 metre derinliğindeki İnoba Obruğu'na iniş gerçekleştirdi.

Konya Dağcılık Arama ve Kurtarma Kulübü, Akşehir Aktif Dağcılık Eğitim Merkezi Gençlik Spor Kulübü ve Meram Dağcılık Kulübü üyesi profesyonel dağcılar, iklim değişikliği ve küresel kuraklık nedeniyle ortaya çıkan susuzluğa dikkati çekmek için Karapınar'da bir araya geldi.

Aralarında dağcılık eğitmenlerinin de bulunduğu gruptakiler, zirvelere yönelik tırmanışlarının aksine yerin derinliğine yaptıkları yolculukta büyük heyecan yaşadı.

Aynı zamanda "iple erişim" uzmanı ekip üyeleri 45 metre çaptaki obruk üzerinde emniyet halatları kurup yaklaşık 40 metre derinliğe indi. Ekip üyeleri, yüzlerce kuşun yuva yaptığı obruğun dip kısmından gökyüzünü izledi.

"Heyecanın yanı sıra ürktüm"

Devasa çukura inen iple erişim teknisyeni Ahmet Yavaş, AA muhabirine, endüstriyel dağcılık yaptığını ve mesleği gereği yüksekte çalıştığını söyledi.

Hayatının ip üzerinde geçtiğini anlatan Yavaş, "İki ipe bağlı çalışıyoruz. Köprülerden gökdelenlere, rüzgar türbinlerinden barajlara kadar birçok yerde görev yaptık. Obruğa inmek farklı bir deneyim oldu. Neyle karşılaşacağımı bilmiyordum. Doğal bir oluşum ama çok farklı. Özellikle tabanındaki yemyeşil su ürkütücüydü. Bu tecrübeyi kazasız yaşamak güzeldi. Heyecanın yanı sıra ürktüm." diye konuştu.

Yavaş, çevresi emniyete alınan obruğun tabanından gökyüzünü izlediğini dile getirerek, "Zaten bir süre kalkamadım. Böyle dönerek etrafı izledim. O yarıklar, delikler farklı görünüyor. Güzel bir deneyim oldu ancak yüzeyde obruklar büyük tehlike. Bunların oluşumunun azaltılması için yer altı suyu kullanımı kontrol edilmeli." dedi.

Olası afette göreve hazırlar

Meram Dağcılık Kulübü üyesi Burak Deliktaş da 15 yıldır dağcılıkla ilgilendiğini belirterek, etkinliğin amacının iklim krizine dikkati çekmek olduğunu vurguladı.

İlk kez ürperti ve korku uyandıran bir obruğa inme tecrübesi yaşadığını ifade eden Deliktaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dağcılık ip teknikleriyle yapılan bir spor. Farkındalık için obruğa iniş yaptık. Amacımız küresel iklim krizi konusunda farkındalık oluşturmak. Anadolu coğrafyasında ciddi kuraklık yaşanıyor. Yer altı su kaynaklarını amacı dışında bilinçsiz kullanıyoruz. Bu da obrukların oluşumuna neden oluyor. Obruklar, afet literatürüne girdi. Biz olası acil bir durumda devletimizin yanında görev almaya hazırız. Bu etkinlikteki esas amacımız toplumda su tüketimi bilincini artırmak."

"İlk defa bu büyüklükte bir obruğa indik"

Konya Dağcılık Arama ve Kurtarma Kulübü Başkanı Arif Solmaz ise Konya genelinde 600'den fazla obruk oluştuğunu hatırlattı.

Yer altı sularının çekilmesinin obruk oluşumunu artırdığını kaydeden Solmaz, "Bu da ciddi risk oluşturuyor. Bizler hem afetlere hazırlık amacıyla tatbikat yapıyoruz hem de farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. İlk defa bu büyüklükte bir obruğa indik. İlk başta ürkütücüydü ama önemli olan emniyetli bir şekilde inip çıkmaktı. Olası bir afette görev almaya her zaman hazırız." ifadelerini kullandı.