Daday Belediye Başkanı Taş'a silahlı saldırıda bulunan zanlı tutuklandı - Haberler

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Daday Belediye Başkanı Taş'a silahlı saldırıda bulunan zanlı tutuklandı

AA - Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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Daday Belediye Başkanı Taş'a silahlı saldırıda bulunan zanlı tutuklandı

Kastamonu'da Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş'a silahlı saldırıda bulunan şüpheli tutuklandı.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş'a silahlı saldırıda bulunan şüpheli tutuklandı.

Gözaltına alınan E.D. (32), emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesine sevk edildi.

Zanlı E.D, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu arada, saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kayıtlara göre, E.D. silahla sekreterlikte ateş açıyor. Daha sonra Taş'ın odasının kapısını açan E.D'ye çevredeki belediye çalışanları müdahale ediyor.

İş talebi için dün Belediye Başkanı Taş'ın makam odasına girmek isteyen E.D. tabancayla ateş etmiş, kurşunların 4'ü sekreterliğe, 2'si ise makam odasına isabet etmişti.

Olayda yaralanan olmazken belediye personelince etkisiz hale getirilen şüpheli, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Daday Belediye Başkanı Taş'a silahlı saldırıda bulunan zanlı tutuklandı

AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel

Hasan Fehmi Taş, Kastamonu, Sulh, Güncel, Haberler

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