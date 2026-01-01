D140 kontra kesim nolu kara yolunda yan yol açma çalışması yapılıyor
Karayolları 43. Şube Şefliği, D140 kara yolundaki ulaşım sorununu gidermek için yan yol açma çalışmalarına başladı. Çayırhan Mahallesi'nde jandarma kavşağından itibaren devam eden çalışmalarla birlikte Nallıhan ve Çayırhan arasındaki ulaşımda duble yol da ulaşıma açıldı.
Karayolları Beypazarı 43. Şube Şefliği, Çayırhan Kültür Merkezine geçişlerde yaşanan sorunun kaldırılmasına yönelik, Çayırhan Mahallesi'nde jandarma kavşağından itibaren yan yol çalışmasını sürdürüyor.
Nallıhan ile Çayırhan Mahallesi arasında ulaşımı sağlayan D140 kontra kesim nolu kara yolunda yapımı tamamlanan duble yol ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel