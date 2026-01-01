Haberler

D140 kontra kesim nolu kara yolunda yan yol açma çalışması yapılıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karayolları 43. Şube Şefliği, D140 kara yolundaki ulaşım sorununu gidermek için yan yol açma çalışmalarına başladı. Çayırhan Mahallesi'nde jandarma kavşağından itibaren devam eden çalışmalarla birlikte Nallıhan ve Çayırhan arasındaki ulaşımda duble yol da ulaşıma açıldı.

Karayolları 43. Şube Şefliği, D140 kontra kesim nolu kara yolunda yan yol açma çalışmasına başladı.

Karayolları Beypazarı 43. Şube Şefliği, Çayırhan Kültür Merkezine geçişlerde yaşanan sorunun kaldırılmasına yönelik, Çayırhan Mahallesi'nde jandarma kavşağından itibaren yan yol çalışmasını sürdürüyor.

Nallıhan ile Çayırhan Mahallesi arasında ulaşımı sağlayan D140 kontra kesim nolu kara yolunda yapımı tamamlanan duble yol ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
D-100 kara yolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı

D-100 kara yolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Astrolog Can Aydoğmuş'un Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu

Katıldığı programda Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu
Ünlü futbolcu trafikte karşılaştığı taraftarları kırmadı

Ünlü futbolcu trafikte karşılaştığı taraftarları kırmadı
Van'da 2 mahalleye çığ düştü! Kar altında kalan kadından acı haber geldi

2 mahalleye çığ düştü! 1 kişi kar altında kaldı, 22 ev boşaltıldı
Futbolseverlerin aylardır beklediği heyecan yarın başlıyor

Futbolseverlerin aylardır beklediği heyecan yarın başlıyor
Astrolog Can Aydoğmuş'un Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu

Katıldığı programda Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu
Okan Buruk, Filistin'e destek için Galata Köprüsü'nde düzenlenen yürüyüşe katıldı

Yılın ilk gününde soluğu Galata Köprüsü'nde aldı
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama