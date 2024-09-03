D100 Karayolunda Trafik Durma Noktasına Geldi

D100 karayolunda durma noktasına gelen trafik böyle görüntülendi

İSTANBUL - 2024-2025 eğitim öğretim dönemi çerçevesinde okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum haftası başladı. Okulların açılmasıyla özellikle mega kent İstanbul'da öğrencilerin okula giriş ve çıkış saatlerinin yaşandığı öğle saatlerinde trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Durma noktasına gelen trafik havadan dronla görüntülendi.

2024-2025 eğitim öğretim dönemi çerçevesinde okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum haftası başladı. Okulların açılmasıyla özellikle mega kent İstanbul'da öğrencilerin okula giriş ve çıkış saatlerinin yaşandığı öğle saatlerinde trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.

Araç trafiği özellikle öğle saatlerinde D100 Karayolu Kadıköy mevkiinde durma noktasına geldi. İBB verilerine göre, trafik yoğunluğu yüzde 50 olarak ölçümlendi. Oluşan yoğun trafik havadan dron ile görüntülendi.