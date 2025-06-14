D-8 Teşkilatı Gazze Gündemiyle Toplanıyor

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Milli Görüş hareketinin lideri Necmettin Erbakan'ın öncülüğünde kurulan D-8 teşkilatı, Gazze konusunu görüşmek üzere toplanarak önemli gündem maddelerini ele alacak. Toplantıya Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da katılacak.

11.00 - Milli Görüş hareketinin lideri Necmettin Erbakan'ın öncülüğünde 1997 tarihinde kurulan D-8 teşkilatı, Gazze gündemiyle toplanıyor. Toplantıya, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da katılacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

13.00 - Mühendis TEK-SEN Enerji Sendikası, kamu sektöründe görev yapan mühendis ve teknik personelin sorunlarına dikkati çekmek için  Anıtpark'ta miting yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

13.30 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Millet İradesine Sahip çıkıyor" mitinginde vatandaşlara hitap edecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ BAYBURT)

16.00 - Türkiye Körler Federasyonu ile Engellilerin Haklarına Erişim Platformu tarafından engellilerin taleplerinin dile getirileceği yürüyüş ve buluşma düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

18.30 - Depremde yakınlarını kaybedenler, Kızılay Yüksel Caddesi'nde "Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok" konulu basın açıklaması yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ- CANLI /ANKARA)

19.00 - Filistin'e Özgürlük Platformu, Müze Gazhane'den Kadıköy İskele'ye yürüyüş gerçekleştirecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

İsrail'in İran'ın askeri ve nükleer tesislerinin hedef alan saldırılarının ardından İran'ın karşılık vermesiyle şiddetlenen çatışmalar takip ediliyor. (ANKARA)

Kaynak: ANKA / Güncel
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