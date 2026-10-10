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D-100'ün Küçükçekmece mevkisi Edirne yönü 21 Ekim'e kadar gece trafiğe kapatılacak

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İBB Ulaşım Yönetim Merkezinin duyurusuna göre, D-100 kara yolunun Küçükçekmece Viyadüğü'nde derz değişim çalışması yapılacak. 21 Ekim Çarşamba gününe kadar 23.00-06.00 arasında Edirne istikameti trafiğe kapatılacak, akış kuzey yan yolundan kontrollü sağlanacak.

İstanbul'da D-100 kara yolunun Küçükçekmece mevkisi Edirne istikameti, derz değişim çalışmaları nedeniyle 21 Ekim'e kadar gece saatlerinde trafiğe kapatılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezinin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, D-100 kara yolu üzerindeki Küçükçekmece Viyadüğü'nde derz değişim çalışması gerçekleştirilecek.

Çalışmalar kapsamında, 21 Ekim Çarşamba gününe kadar saat 23.00 ile 06.00 arasında D-100 kara yolunun Edirne istikameti trafiğe kapatılacak.

Bu süre boyunca trafik akışı, kontrollü olarak D-100 kara yolunun kuzey yan yolundan sağlanacak.

Kaynak: AA
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