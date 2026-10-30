Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

D-100'ün Bolu Dağı geçişinde sis görüş mesafesini düşürdü, sürücüler uyarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
D-100'ün Bolu Dağı geçişinde sis görüş mesafesini düşürdü, sürücüler uyarıldı Haber Videosunu İzle
D-100'ün Bolu Dağı geçişinde sis görüş mesafesini düşürdü, sürücüler uyarıldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis ve yağmur etkili oldu; Düzce kesiminde görüş mesafesi düştü. Karayolları ve trafik ekipleri sürücüleri trafik işaretlerine uymaları, hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.

DÜZCE/ D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis ve yağmur etkisini gösterdi.

Güzergahın Düzce kesiminde yer alan Karanlıkdere, Bıçkıyanı ve Bakacak mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Bolu geçişindeki Elmalık, Abant ve Karayolları kavşakları ile Polisevi mevkilerinde de sis etkili oldu.

Yer yer yağmur da görülen güzergahta sürücüler dikkatli ilerledi.

Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.

Öte yandan, Düzce ve Bolu kent merkezlerinde de zaman zaman sağanak etkili oluyor.

Kaynak: AA
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Aliyev yönetiminden dikkat çeken karar! Türkiye yerine BAE'ye destek

Aliyev yönetiminden şok karar! Türkiye yerine BAE'ye destek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Azerbaycan'dan kritik açıklama: Bölgede fiilî barış var ama...

Azerbaycan'dan kritik açıklama: Bölgede fiilî barış var ama...
Kocasının yanındaki boş koltuğa oturmak istedi! Olan tüm yolculara oldu

Kocasının yanındaki boş koltuğa oturdu! Sonrası inanılır gibi değil
Avcılar'da 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar! İşletmeci gözaltına alındı

Tekel bayisinde skandal! Görüntüleri izleyen polis harekete geçti
Trafik denetiminde yeni dönem! Radarı fark edince frene basmak yetmeyecek

Denetimlerde yeni dönem! Radarı fark edince frene basmak yetmeyecek
Tüm olumsuzluklara rağmen turizm gelirinde rekor

Türkiye için gurur tablosu! Tüm olumsuzluklara rağmen rekor geldi

Trump gazetecinin sorusuna sinirlendi: Berbat görünüyorsun, biraz kilo ver

Soruyu duyunca sinirden deliye döndü
4 kişiyi kurtarmak için orduyu harekete geçirdi: Bu bir işgal değil

2 bin askerle başka bir ülkeye girdiler