Körfez'de TIR lastiği patladı: karşı şeride geçip başka TIR'a çarptı, yol 1.5 saat kapalı kaldı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde lastiği patlayan TIR, bariyerleri aşıp karşı şeride geçerek başka TIR'a çarptı. Kazada yaralanan olmazken, D-100 kara yolu 1,5 saat ulaşıma kapandı.

Kaza, öğle saatlerinde D-100 kara yolunun Atalar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Lokman Ç. yönetimindeki 34 EB 1363 plakalı TIR, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Bariyerleri parçalayarak karşı şeride geçen TIR daha sonra 54 AER 323 plakalı TIR'a çarptı. Kazanın ardından olay yerine Karayolları ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, D-100 kara yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin 1-5 saat süren çalışmasının ardından yol ulaşıma açılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı