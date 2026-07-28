Körfez'de TIR lastiği patladı: karşı şeride geçip başka TIR'a çarptı, yol 1.5 saat kapalı kaldı
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, İstanbul yönüne giden Lokman Ç. yönetimindeki TIR'ın lastiği patladı. Araç kontrolden çıkarak bariyerleri aştı ve karşı şeritteki 54 AER 323 plakalı TIR'a çarptı. Kazada yaralanma olmazken, D-100 kara yolu 1,5 saat ulaşıma kapandı. Olay yerine gelen ekipler, yol temizliği ve onarım çalışmalarını tamamlayarak trafiği yeniden açtı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde lastiği patlayan TIR, bariyerleri aşıp karşı şeride geçerek başka TIR'a çarptı. Kazada yaralanan olmazken, D-100 kara yolu 1,5 saat ulaşıma kapandı.
Kaza, öğle saatlerinde D-100 kara yolunun Atalar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Lokman Ç. yönetimindeki 34 EB 1363 plakalı TIR, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Bariyerleri parçalayarak karşı şeride geçen TIR daha sonra 54 AER 323 plakalı TIR'a çarptı. Kazanın ardından olay yerine Karayolları ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, D-100 kara yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin 1-5 saat süren çalışmasının ardından yol ulaşıma açılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.