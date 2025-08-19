D-100 Kara Yolunda TIR'dan Düşen Demir Profiller Trafiği Tamamen Kapatıldı

D-100 Kara Yolunda TIR'dan Düşen Demir Profiller Trafiği Tamamen Kapatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir TIR'dan yola düşen demir profiller nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Olayda yol kenarındaki ağaçlar ve bir otomobil zarar gördü; itfaiye, sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, D-100 kara yolunda seyir halindeki TIR'dan yola düşen demir profiller nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Yol kenarındaki ağaçlar, korkuluk ve bir otomobil zarar gördü.

Kaza, saat 13.00 sıralarında D-100 kara yolunun Dilovası ilçesi geçişi Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Hüseyin Ç.'nin kullandığı 41 ANN 027 plakalı TIR'ın dorsesindeki demir profiller güvenlik halatının kopması sonucu yola düştü. Profiller yol kenarındaki ağaçlara, korkuluğa ve bir otomobile çarparak hasara yol açtı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

3 şeritli yolun İstanbul istikameti trafiğe kapanırken, araç yoğunluğu oluştu. Profillerin kaldırılması ve yolun temizlenmesi çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun

Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran'dan nikah öncesi esprili çıkış: Başlatmayın düğününüze

Nikah öncesi sürpriz çıkış: Başlatmayın düğününüze, vermiyorum kızı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.