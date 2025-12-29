Kar nedeniyle D-100 kara yolunun Çankırı bölümünde araçların geçişine izin verilmiyor

D-100 kara yolu, kar yağışı dolayısıyla Çankırı'dan İstanbul istikametine araç geçişlerine kapatıldı.

D-100 kara yolu Bolu-Karabük mevkisinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı Çankırı'nın Ilgaz ilçesinden itibaren araç geçişi durduruldu.

Polis ekiplerince sürücüler dinlenme tesislerine ve ilçe merkezlerine yönlendiriliyor.

Öte yandan Çerkeş Belediyesi tarafından Çerkeş Kültür Merkezi'nde vatandaşlara çorba ikramında bulunuluyor.