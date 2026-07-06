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Üsküdar'da emniyet şeridinde duran otomobile motosiklet çarptı; kaza kamerada

Üsküdar'da emniyet şeridinde duran otomobile motosiklet çarptı; kaza kamerada
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Üsküdar D-100 Karayolu'nda arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran otomobile seyir halindeki bir motosiklet çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, o anlar başka bir sürücünün araç kamerasına yansıdı.

ÜSKÜDAR D-100 Karayolu'nda arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran otomobile seyir halindeki motosiklet çarptı. Kaza anı başka bir sürücünün araç kamerasıyla kaydedildi.

Kaza, saat 11.00 sıralarında D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki otomobil arızalandı. Bunun üzerine sürücü aracını emniyet şeridine çekti. Bu sırada arkadan gelen motosiklet araca çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Kaza anı ise başka bir sürücünün araç kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, duran otomobile arkadan gelen motosikletlinin çarptığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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