D-100 Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor, sürücülere kış lastiği uyarısı yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
D-100 Bolu Dağı kesiminde akşam saatlerinde yağmur yerini kara bıraktı. Kar yağışının etkili olduğu güzergahta Karayolları ekipleri karla mücadele başlattı, trafik ekipleri sürücüleri kış lastiği olmayan araçların yolu kullanmamaları konusunda uyardı.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.
Gün boyunca aralıklarla sağanağın etkili olduğu güzergahta, akşam saatlerinde yağmur yerini kara bıraktı.
Kar yağışı, Yumrukaya, Dağkent, Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde etkisini gösteriyor.
Yer yer beyaz örtüyle kaplanan bölgede Karayolları ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.
Güzergah üzerinde görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri kar yağışına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ekipler, araçlarında kış lastiği bulunmayan sürücülerin güzergahı kullanmamalarını istedi.