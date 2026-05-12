Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa'dan, azledilme sürecine karşı "göreve devam" mesajı

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Anayasa Mahkemesi'nin görevden alınma sürecini durduran parlamento kararını anayasaya aykırı bulmasının ardından yaptığı konuşmada, istifa etmeyeceğini vurguladı. Ramaphosa, kendisine yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu belirtti.

CAPE Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Anayasa Mahkemesinin, hakkındaki görevden alınma sürecini durduran parlamento kararını anayasaya aykırı bulmasının ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, görevinden ayrılmayacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Ramaphosa, hakkındaki azil sürecine ilişkin ulusa sesleniş konuşmasında, "Bazı çevrelerde istifa etmem gerektiğine dair çağrılar olsa da Anayasa Mahkemesinin kararındaki hiçbir şey beni görevimden istifa etmeye zorlamıyor." dedi.

Kendisine yöneltilen suçlamalara ilişkin hiç bir bulgunun tespit edilemediğine işaret eden Ramaphosa, "Bu nedenle saygıyla istifa etmeyeceğimi açıkça belirtmek istiyorum." diye konuştu.

Ramaphosa, istifanın yolsuzlukla mücadele ve ekonomik kalkınmayı tersine çevirmek isteyenlere teslim olmak anlamına geldiğini belirterek, "Hukukun üstünlüğü ve hesap verebilirlik ilkesi rehberliğinde, siz halkın bana verdiği görevi yerine getirmeyi ve tamamlamayı amaçlıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Çiftlik soygunu ve azil tartışmaları

2020'de kendisine ait "Phala Phala" isimli çiftliğe gerçekleştirilen soygunda, mobilyaların altına gizlenmiş 560 bin dolar nakdin çalınması ve olayın polise bildirilmemesinin kamuoyuna yansımasının ardından Ramaphosa, kayıt dışı döviz bulundurma, suçu örtbas etme ve koruma ekibini yetki dışı görevlendirmekle suçlanmıştı.

Anayasayı ihlal ettiği gerekçesiyle görevden azledilmesi gündeme gelen Ramaphosa hakkındaki soruşturma raporu, 2022'de parlamento tarafından reddedilmişti.

Anayasa Mahkemesi, 8 Mayıs'ta parlamentonun azil sürecini durduran kararını anayasaya uygun olmadığı gerekçesiyle iptal etme kararı almıştı.

Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik
