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Cyrano Rock Oyunu Şişli Tiyatrosu'nda Seyirciyle Buluştu

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Fransız şair ve oyun yazarı Edmond Rostand'ın ünlü eseri Cyrano de Bergerac'tan esinlenerek Tiyatro Keyfi tarafından sahneye uyarlanan Cyrano Rock oyunu, Şişli Tiyatrosu'nda ilk kez seyirciyle buluştu. Oyunun yönetmeni ve başrol oyuncusu Kemal Başar, oyunun dönemin Paris'inin içinde bulunduğu durumu resmettiğini belirtti.

Fransız şair ve oyun yazarı Edmond Rostand'ın ünlü eseri "Cyrano de Bergerac"dan esinlenerek Tiyatro Keyfi tarafından sahneye uyarlanan "Cyrano Rock" oyunu, Şişli Tiyatrosu'nda ilk kez seyirciyle buluştu.

Oyunun yönetmeni ve aynı zamanda başrol oyuncusu Kemal Başar, AA muharibine yaptığı açıklamada, Cyrano de Bergerac'ın, yazarının gözünden dönemin Paris'inin içinde bulunduğu durumu resmettiğini söyledi.

Başar, "Rostand eserinde dönemin tiyatro anlayışı başta olmak üzere, Paris'in kültürel ve sosyal hayatın da muazzam bir fotoğrafını sunar. Rostand, var olan bütün çürümüşlüklere kızarak, Sarah Bernhardt'ın ısrarıyla bu oyunu yazar. Zaten oyun da bir tiyatro salonunda, 'Kimsenin süsünden püsünden, hamaset yapmadık.' sözleriyle başlar." dedi.

"Geleneğine yaslanmayarak iş yapan birisinin dünyada yeri yoktur"

Oyunun kendisi için hayata karşı dik durmak, namuslu olmak adına bir "manifesto" hükmünde olduğunu belirten Başar, şunları kaydetti:

"Ölüm var. Yalandan, riyadan, hileden, dedikodudan uzak olmak gerek, zira hayat çok kısa. Bütün bu kötülüklerden sıyrılıp insanlığa faydalı olmak gerekiyor. Düşük değerlere pirim veren insanların sayısı çoğalınca sanki hakikat değişiyor gibi düşünmeye başlıyor. Herkes o yanlışın peşinden gidince yanlışı, doğruymuş gibi anlaşılıyor. Oysa doğru bir tane ve değişmez. Ben de hayatım boyunca böyle biri olmamaya çalıştım."

Türk tiyatrosunun temel yapı taşının "orta oyunu" olduğunu ve geleneksel tiyatronun unsurlarından yola çıkarak eserler ortaya koyduklarını aktaran vurgulayan Kemal Başar, "Cyrano Rock da geleneksel tiyatromuzun en modern örneklerinden birisi. Tiyatromuzun minimalist ama görkemli yapısıyla dünyanın dört bir yanında bu oyunu sergileyeceğiz. Çünkü biliyoruz ki geleneğine yaslanmayarak iş yapan birisinin dünyada yeri yoktur. Gerçek bir sanatçı, kendi geleneğinden yola çıkmadan başarılı olamaz. Biz hangi metin olursa, olsun orta oyunundan, geleneksel tiyatromuzdan yola çıkarak sahnelemeler yapıyoruz. Başarılı olmamızın arkasındaki asıl neden de bu." şeklinde konuştu.

Hakkı Ergök'ün yazdığı oyun, 31 Mayıs'a kadar tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek.

Oyunda Kemal Başar'ın yanı sıra Zelal Barlas, Efe Can Karakaya ve Zeynep Yaylıcıoğlu rol alıyor.

Ayrıca Nurkan Renda tarafından yapılan oyunun orijinal müzikleri, oyuncular tarafından stüdyoda seslendirildi. Müzikler, KRL Müzik etiketiyle tüm müzik platformlarında dinleyicilerin beğenisine sunuluyor.

Kaynak: AA / Güncel

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