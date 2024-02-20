ÇYDD, Şeriat Rejimine Karşı Cumhuriyeti Savunmaya Devam Edeceğini Açıkladı

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), "Türkiye Cumhuriyeti'nde şeriat hayali 29 Ekim 1923'te sönmüştür. Şeriat rejimine karşı Cumhuriyet ve devrimleri savunmak hukuku ve Anayasa'yı savunmaktır. Bu yolda ilerlemeye kararlılıkla devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

ÇYDD, eski Refah Partisi Milletvekili ve Yeni Akit yazarı Şevki Yılmaz'ın, II. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu olan Orhan Osmanoğlu'nun kızı Berna Sultan Osmanoğlu ve eşi Yiğit Onur Kaya'nın İstanbul'daki düğününde " Osmanlı'yı süren soysuzları lanetliyorum" ifadelerine yaptığı yazılı açıklama ile tepki gösterdi. ÇYDD'nin açıklamasında şunlar kaydedildi:

"İstanbul'da bir düğünde Cumhuriyeti kuranlara 'soysuz', Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'e 'Selanikli dönme' denilerek ağır hakaretler edilmiştir. Bu sözler tarihi gerçeklerin çarpıtılmasından ötedir; tarihimize, ulusal Kurtuluş Savaşımıza ve bağımsızlığımıza ihanettir. Bu sözler, görmek ve anlamak gerekir ki 9 Eylül 1922'de işgalcilerin denize dökülmesinin intikamı niteliğindedir. Cumhuriyet savcıları bu suçlar için bu kez görevlerini yapıp bir soruşturma başlatacak mıdır?

Son padişah Vahdettin, iş birliği yaptığı İngiltere devletine ait bir zırhlı ile İstanbul'u terk etmiştir. Tarihsel gerçekleri yalanlarla değiştiremezsiniz.

Ulusal Kurtuluş Savaşımızı gerçekleştiren ve Cumhuriyeti kuranların soyu İzmirli Hasan Tahsin, Gaziantepli Şahin Bey, Kahramanmaraşlı Sütçü İmam, Erzurumlu Nene Hatun, Kastamonulu Şerife Bacı'dır! Bu şanlı soy, yurt sathında Kuvayı Milliye olmuş, bizi 100 yıllık Cumhuriyetimize kavuşturmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti'nde şeriat hayali 29 Ekim 1923'te sönmüştür. Şeriat rejimine karşı Cumhuriyet ve devrimleri savunmak hukuku ve Anayasa'yı savunmaktır. Bu yolda ilerlemeye kararlılıkla devam edeceğiz."