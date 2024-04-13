Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), "Kumpasın 15. yılında yaşananları unutmadık, unutturmayacağız' başlığıyla bir açıklama yaptı. Açıklamada, "13 Nisan 2009'da derneğimizin yaşadığı hukuksuzluklar; devletin dini gruplar, tarikat ve cemaatler tarafından ele geçirilmesinin yaratacağı kötülüklerin ve tehlikelerin en net göstergesi olmuştur. Bugün de aynı tehdit ve tehlike devam etmektedir. ÇYDD, Prof. Dr. Türkan Saylan Hocamızın izinde laik ve bilimsel eğitim için, eşitlik ve adalet için yılmadan ve yorulmadan mücadele etmeye devam edecektir" denildi.

ÇYDD, "Kumpasın 15. yılında yaşananları unutmadık unutturmayacağız" başlığıyla bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

" Ülkemizde adalet geç de olsa yerini bulacak ancak geç gelen adalet nedeniyle canlar yandı, acılar yaşadık, kayıplar verdik… Yaşananları geri alamasak da kaybettiklerimizi geri getiremesek de hukuk devletinin çağdaş toplum hedefine ulaşmakta en önemli ölçütlerden biri olduğunu biliyoruz. Gelecek kuşaklarımızın hukuk devleti güvencesi altında yaşamaları için var gücümüzle çalışıyoruz.

13 Nisan 2009'da derneğimizin yaşadığı hukuksuzluklar; devletin dini gruplar, tarikat ve cemaatler tarafından ele geçirilmesinin yaratacağı kötülüklerin ve tehlikelerin en net göstergesi olmuştur. Bugün de aynı tehdit ve tehlike devam etmektedir. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak ülkemizde bu karanlık dönemin yeniden yaşanmaması için başta siyasal iktidar olmak üzere tüm ilgilileri sorumlu davranmaya davet ediyoruz. ÇYDD, Prof. Dr. Türkan Saylan Hocamızın izinde laik ve bilimsel eğitim için, eşitlik ve adalet için yılmadan ve yorulmadan mücadele etmeye devam edecektir.

35. yılımızda, Türkan Hocamızın miting meydanlarında söylediği gibi 'Ne şeriat ne darbe!' diyoruz. Laik ve çağdaş bir Türkiye için hep birlikte ilerliyoruz."