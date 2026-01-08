Düşürdüğü cüzdanını almaya çalışırken kamyonun altında kalarak öldü; kaza kamerada

ANKARA'da düşen cüzdanını almaya çalıştığı sırada hafriyat kamyonunun altında kalan Yaşar Demirel (62), hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Mamak ilçesi Yeni Bayındır Mahallesi Mavi Göl Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; düşürdüğü cüzdanını yerden almaya çalışan Yaşar Demirel'e, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 FMY 269 plakalı hafriyat kamyonu çarptı. Kamyonun altında kalarak yaklaşık 5 metre sürüklenen kadın, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Demirel, hayatını kaybetti.

Kaza güvenlik kamerasına yansırken, kamyon şoförü gözaltına alındı.