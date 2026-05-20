Konya'da altın bilezik ve bağış kutusu çalan şüpheli tutuklandı
Konya'nın Çumra ilçesinde iki dükkandan altın bilezik ve bağış kutusu çalan M.A., polis operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.
Çumra ilçesindeki Bağkur Çarşısı'nda faaliyet gösteren iki dükkandan altın bilezik ve sadaka/bağış kutusu çalınması üzerine Çumra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Çalışmalar sonucunda, hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin M.A. olduğu tespit edildi.
Polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan M.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kaynak: AA / Melike Keskin