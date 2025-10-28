Haberler

Cumhuriyetin 102. Yılı İçin Özel Video Yayınlandı

Ankara Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Cumhuriyetin 102. yılı dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihi sözlerini görsel canlandırmalarla yeniden aktaran etkileyici bir video hazırladı.

(ANKARA)- Ankara Ticaret Odası Başkan Yardımcısı ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Cumhuriyetin 102. yılı dolayısıyla özel bir video hazırladı. Grafik tasarımcı Mirza Kök'ün imzasını taşıyan video, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'in ilanından bir gün önce Çankaya Köşkü'nde söylediği tarihi sözleri etkileyici görsel canlandırmalarla yeniden yaşatıyor.

Cumhuriyetin 102. yılı kutlamaları kapsamında Ankara Ticaret Odası Başkan Yardımcısı ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Cumhuriyetin kuruluş ruhunu yaşatmak amacıyla özel bir kutlama videosu yayımladı.

"Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz" sözleri yeniden yankılandı

Grafik tasarımcı Mirza Kök tarafından hazırlanan çalışmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 28 Ekim 1923'te Çankaya Köşkü'nde kurmaylarına söylediği o tarihi sözler, "Efendiler, hükümet bunalımı denilen şey aslında şekil meselesidir. Hükümetin şeklini adını koyarak belirlemeliyiz. Türkiye'nin hükümet şekli Cumhuriyettir. Milletin kaderine hakim olan milletin kendisidir. Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz." modern grafiklerle yeniden hayat buldu. Video, Cumhuriyetin ilanına giden süreci görsel öğelerle izleyiciye aktarıyor.

