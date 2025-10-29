Cumhuriyetin 102. Yılı Beşiktaş'ta Coşkuyla Kutlandı

CUMHURİYET'in kuruluşunun 102'nci yılı Beşiktaş'ta büyük bir coşkuyla kutlandı. Kutlamaya katılanlar Dolmabahçe'den Beşiktaş'a yürüyüş gerçekleştirdi.

Beşiktaş'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. Beşiktaş Belediyesi tarafından düzenlenen kutlama programı Dolmabahçe'den Beşiktaş'a yürüyüş eşliğinde başladı. Yüzlerce vatandaş ellerinde Türk bayrakları, Atatürk posterleri, meşaleler ile dillerinde marşlarla Barbaros Meydanı'na yürüdü.