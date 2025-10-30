Cumhuriyetin 102. Yıldönümü Orta'da Coşkuyla Kutlandı
Cumhuriyetin 102. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde Orta Belediyesi tarafından düzenlenen fener alayı yürüyüşü, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Yürüyüş, Kaymakamlık önünden başlayarak Çarşı Meydanı'na kadar devam etti. Katılımcılar bayraklar ve meşalelerle yürüyüşe destek verdi.
Cumhuriyetin 102. yıldönümü kutlamaları kapsamında, Orta Belediyesi tarafından fener alayı yürüyüşü yapıldı.
Orta Kaymakamlığı önünden hareket eden kortej yürüyüşü Çarşı Meydanı'na sürdü.
Yürüyüşe katılan vatandaşlar ellerinde meşaleler ve bayraklarla marşlar söylerken, evlerinin balkonlarından izleyen vatandaşlar ise korteji alkışlayarak destek verdi.
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları daha sonra, meydanda düzenlenen programla devam etti.
Kaynak: AA / Mehmet Demirci - Güncel