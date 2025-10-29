İstanbul'da Cumhuriyet'in 102'nci Yılı Coşkuyla Kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Fatih'teki Vatan Caddesi'nde resmigeçit töreni düzenlendi. Vatan Caddesi tören nedeniyle sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı. Resmigeçit törenine İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Vekili Nuri Aslan ile İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız katıldı. Kutlamalar kapsamında Vali Gül, İBB Başkan Vekili Aslan ve Orgeneral Ersay, üstü açık araçla vatandaşları selamladı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Öğrencilerden oluşan koro, günün anlam ve önemini anlatan şarkılar söyledi. İstanbul genelinde düzenlenen şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilerden 1'inci olan Ecenaz Sancak tarafından 'Payidar Cumhuriyet' adlı şiir, Çapa Fen Lisesi öğrencisi Bulut Tuna Baytaroğlu tarafından ' 29 Ekim' ve Çapa Fen Lisesi öğrencisi Ece İlter tarafından 'Akdenize Doğru' adlı şiirleri okundu. Yarışmada derece yapan öğrencilere hediye taktimi yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Oyunları Ekibi gösterilerini ilgiyle izleyenler, Türk bayraklarıyla törene eşlik etti.

'BU EMANETİ DAHA YÜKSEĞE TAŞIMAK BİZLERE DÜŞEN EN BÜYÜK VAZİFEDİR'

Törende bir konuşma yapan İstanbul Valisi Davut Gül, "29 Ekim 1923, 'Ya istiklal ya ölüm' düsturuyla başlayan emsalsiz mücadelenin Cumhuriyet ile taçlandığı gündür. Çok büyük bedeller ödenerek kazanılan bu mücadelenin ardında, 'Geldikleri gibi giderler' diyen çelik bir irade var. Kucağındaki evladının değil de cephedeki merminin üstünü örten Şerife Bacıların fedakarlığı var. Maraş'ta Sütçü İmam'ın kahramanlığı; Antep'te Şahin Bey'in direnişi, Milli Mücadele'yi ateşleyen Hasan Tahsin'in cesareti var. Bu zaferin ardında, vatanı için gözünü kırpmadan şehadete koşan Mehmetçik var. Cumhuriyet; adını sayamadığımız daha nice kahramanların, şanlı ecdadın bizlere bıraktığı en kutlu emanettir. Bu emaneti daha yükseğe taşımak bizlere düşen en büyük vazifedir. Bu vazifenin, bu sevdanın en güzel nişanelerinden biri; İstanbul'umuzun her yerini donatan şanlı bayraklarımız. Yaptığımız çağrıya uyarak evlerini, iş yerlerini, pencerelerini ay yıldızla süsleyen, İstanbul'u kırmızı beyaza bürüyen tüm hemşerilerime yürekten teşekkür ediyorum. Bu tablo, Cumhuriyet coşkumuzun en güzel ifadesi. Cumhuriyetimizin mayası olan birlik ve beraberliğimizin en somut yansıması. 102 yıl önce olduğu gibi bugün de vatanımıza ve bayrağımıza aynı kararlılıkla sahip çıkıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla geleceğe her zamankinden daha güçlü yürüyoruz. Savunma sanayiinden teknolojiye, bilimden sanata attığımız her adımla Cumhuriyetimizi daha da güçlendiriyoruz. ve en önemlisi gözlerinizdeki ışık, yüreklerinizdeki vatan sevgisiyle geleceğimizin teminatı olan siz gençlerimiz sayesinde 'Cumhuriyet emin ellerde' diyoruz. Geleceğin büyük ve güçlü Türkiye'sini inşa ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşları başta olmak üzere İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını, vatan ve millet uğruna can veren tüm şehitlerimizi, rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Kahraman gazilerimize sağlık, sıhhat ve afiyetler diliyorum. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Cumhuriyetimizin 102'nci yaşı kutlu olsun. Bayramımız kutlu olsun" dedi.