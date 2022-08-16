Cumhuriyetçilerden, Biden'ın göçmen politikalarına eleştiri
Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyelerinden Nicole Malliotakis ve Lee Zeldin, ABD'nin New York kentinde, ABD Başkanı Joe Biden'ın göçmen politikasını eleştirdi.
Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyelerinden Nicole Malliotakis ve Lee Zeldin, ABD'nin New York kentinde, ABD Başkanı Joe Biden'ın göçmen politikasını eleştirdi. Malliotakis ve Zeldin, New York Valisi Kathy Hochul'u da, şehre yönelik göçmen akınına karşı önlem almaya çağırdı.
AA / Kyle Mazza - Güncel