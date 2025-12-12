ABD'nin Indiana Eyalet Senatosu, yeni Temsilciler Meclisi haritasını reddetti

ABD'de Cumhuriyetçi Partinin desteklediği ve Cumhuriyetçilerin eyaletteki koltuk sayısını arttırmasına imkan sağlayacak yeni Temsilciler Meclisi haritası, Indiana Eyalet Senatosundan geçmedi.

The Hill'in haberine göre, Indiana eyaletinin Temsilciler Meclisi seçim bölgelerini gösteren haritanın yeni taslağı, 19 "evet" oyuna karşılık 31 "hayır" oyuyla kabul edilmedi.

Haritaya "hayır" oyu veren Cumhuriyetçi Indiana eyalet Senatörü Spencer Deery, konuya ilişkin, "Seçim bölgesi sınırlarının değiştirilmesine karşı çıkmam, muhafazakar ilkelerimle çelişmiyor." dedi.

Öte yandan, bazı Cumhuriyetçi senatörler diğer haritaya karşı çıkan senatörlere fikirlerini değiştirmesi için çağrıda bulundu. Demokratlar ise yeni harita taslağının reddedilmesini alkışladı.

Temsilciler Meclisi Üyesi Demokrat Suzan DelBene, "Ulusal Cumhuriyetçilerin Indiana'da seçim bölgelerini kendi çıkarlarına göre yeniden düzenlemek için yürüttüğü baskı kampanyası, onların seçmenleri umursamadıklarının bir başka kanıtıdır." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te basına yaptığı konuşmada, Indiana Eyalet Senatosu Cumhuriyetçi Lideri Rodric Bray'in bir sonraki ön seçimleri kaybetmesini umduğunu belirtti.

Trump'ın danışmanı Alex Bruesewitz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin, "Hayır oyu veren her bir hainin karşısına, derhal geçerli olmak üzere, ön seçimlerde rakip adaylar çıkaracağız. Valizlerinizi toplayın, süreniz doldu." değerlendirmesinde bulundu.

Oylanan haritanın yürürlüğe girmesi halinde, eyaletteki 7 Cumhuriyetçi, 2 Demokrat koltuğun dengesinin değişmesi ve Cumhuriyetçilerin eyaletteki koltuk sayısını artırmasına imkan tanıması öngörülüyordu.