Cumhuriyetçi Senatör McConnell, Pentagonun Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yardımı bekletmesini eleştirdi

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Mitch McConnell, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Kongre tarafından onaylanan Ukrayna'ya yönelik 400 milyon dolarlık askeri yardımı bekletmesini eleştirdi.

McConnell, The Washington Post gazetesine yazdığı makalede, Ukrayna'ya yönelik 400 milyon dolarlık askeri yardımın ABD Kongresi tarafından onaylanmasına rağmen Pentagon tarafından bekletildiğini belirtti.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu silahlı hizmetler komitelerinin iki yıl için yıllık 400 milyon dolar yardımı onayladığı ve bu kaynağın 2026 mali yılı için tamamen finanse edildiğini vurgulayan McConnell, buna rağmen yardım paketinin bekletildiğini ifade etti.

McConnell, ayrıca, Pentagon Müsteşarı Elbridge Colby liderliğindeki politika biriminin Senatoya konuya ilişkin yeterli açıklama yapmadığını savundu.

Medyada Colby'nin geçen yıl Ukrayna'ya silah sevkiyatının askıya alınması kararının arkasındaki isim olduğuna dair haberler bulunduğunu hatırlatan McConnell, Colby'nin Ukrayna ile Baltık ülkelerindeki NATO müttefiklerine yönelik güvenlik yardımlarını da "israf" olarak değerlendirdiğini öne sürdü.

Colby'nin bu güvenlik yardımlarını 2026 mali yılı bütçe talebinden çıkardığını vurgulayan McConnell, Kongredeki Cumhuriyetçi çoğunluğun söz konusu fonları yeniden bütçeye dahil ettiğini aktardı.

McConnell, "Tam ölçekli savaşın ilk iki yılında, Ukrayna'ya verilen destek, ABD savunma sanayi üssüne milyarlarca dolarlık yatırımın akmasını sağladı." ifadesini kullandı.

Pentagonun Ukrayna'ya seyahat etmesine izin verilen ABD'li danışmanların sayısını sınırlamasını eleştiren McConnell, bu politikanın savaş alanındaki yenilikler ve gelişmeler hakkında bilgi edinilmesini zorlaştırdığına işaret etti.

McConnell, "Pentagon, Ukrayna'ya yardım etmek ve çatışmayı yakından izlemek üzere yetkilendirilen askeri eğitmen sayısını önemli ölçüde sınırlayan Biden yönetiminin politikasını sürdürüyor." ifadesine yer verdi.

İran dahil ABD'nin rakiplerinin Ukrayna'daki savaş alanından yeni taktikler öğrenmeye istekli olduğunu vurgulayan McConnell, şunları kaydetti:

"Öğreniyorlar ve uyum sağlıyorlar. İran, Basra Körfezi'ndeki ABD personeli ve tesislerine yönelik saldırılarında bunu acı bir şekilde ortaya koydu. Bu saldırılarda Rusya tarafından geliştirilen insansız hava aracı yetenekleri, ölümcül bir etkiyle kullanıldı."

McConnell, Kuzey Kore'nin de Rusya'ya asker göndererek sürece dahil olduğunu hatırlatarak, ülkenin böylece taktiksel deneyim kazanmayı ve Moskova ile ilişkilerini güçlendirmeyi amaçladığını belirtti.

Çin'in askeri yatırımlarını ve planlarını hazırlarken Ukrayna'daki gelişmeleri takip ettiğini savunan McConnell, Pentagonun Ukrayna'ya yönelik yatırımları neden hayata geçirmediğini açıklamadığının altını çizdi.