ABD'li Kongre üyesinin "ana akım Müslümanlar yok edilmeli" sözleri tepki çekti

ABD'de Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Randy Fine'ın "ana akım Müslümanların yok edilmesi gerektiği" yönündeki açıklamaları tepki çekti.

ABD'deki en büyük Müslüman sivil haklar savunucu örgütlerinden Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'nden (CAIR) yapılan yazılı açıklamada, İslam ve Filistin karşıtı söylemleriyle gündeme gelen Fine'ın Kongre'de 9 Aralık'ta düzenlenen bir oturumda Müslümanları hedef alan konuşmasına tepki gösterildi.

Açıklamada, Fine'nin istifa etmesi gerektiğine işaret edilip "ana akım Müslümanların yok edilmesi gerektiği" yönündeki ifadelerinin "Müslümanlara yönelik açık bir soykırım çağrısı" olduğu vurgulanarak, "Herhangi bir seçilmiş yetkilinin 'ana akım Yahudilerin' ya da 'ana akım Hristiyanların' yok edilmesi çağrısı yapması halinde, siyasi kariyeri haklı olarak sona ererdi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Ayrıca, açıklamada, "Fine geçmişte de nefret içerikli ve soykırım niteliğinde söylemler dile getirmiş olsa da, bu kez 'ana akım Müslümanların tamamen yok edilmesi' yönündeki açık çağrısı, onun Kongre'de görev yapmayı hak etmeyen, ayrımcı ve tehlikeli bir kişi olduğunu ortaya koymaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Fine, Kongre'deki konuşmasında Filistinlilerin "kendilerini Ürdünlü olarak adlandırmak yerine yeni bir isim uydurduğunu" ve böylece "üçüncü bir devlet yaratmaya çalıştıklarını" iddia ederek "Ana akım Müslümanlarla nasıl başa çıkılır? Sizin yok edilmenizi isteyenlerle nasıl barış yapılır bilmiyorum, bence önce onları yok edersiniz." ifadelerini kullanmıştı.

Fine, işgal altındaki Batı Şeria'da İsraillilerin girişine izin verilmeyen bölgeleri gösterdiğini öne sürdüğü bir uyarı tabelasını örnek vererek, eleştirmenlerin "İslamofobik olarak damgalanmaktan korktuklarını" ancak kendisinin "bundan korkmadığını" söylemişti.