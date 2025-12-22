Haberler

Caretta caretta 'Cumhuriyet'i 9 bin kişi izledi

Caretta caretta 'Cumhuriyet'i 9 bin kişi izledi
Güncelleme:
Muğla'da yaralı olarak tedavi edilen caretta caretta 'Cumhuriyet', 13 ayda 10 bin kilometre yol alarak Yunanistan açıklarına ulaştı. 9 bin kişi, 'Cumhuriyet'in rotasını izledi.

MUĞLA'da yaralı bulunup, tedavi sonrası uydu takip cihazı takılarak, denize bırakılan caretta caretta 'Cumhuriyet', 13 ayda 10 bin kilometre yol katetti. 9 bin kişi, 'Cumhuriyet'in rotasını gösteren haritayı görüntüleyip, izledi.

Ortaca ilçesi İztuzu Plajı'ndaki Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER), caretta caretta türü deniz kaplumbağaları üzerinde araştırmalar yürütülüyor. Bölgede yaralı bulunan kaplumbağalar, merkezde tedavi edilip, tekrar denize bırakılıyor. 2024 yılında yaralı bulunan caretta caretta türü deniz kaplumbağasına da 'Cumhuriyet' adı verildi. DEKAMER'de tedavi edilen iribaş cinsi deniz kaplumbağası, üzerine uydu takip cihazı takılarak, 30 Ekim 2024'te İztuzu Plajı'ndan denize bırakıldı. Geçen sürede 'Cumhuriyet', 10 bin kilometre yol katederek, Yunanistan açıklarına ulaştı. 'Cumhuriyet'in rotasını gösteren harita, 13 ayda 9 bin kişi tarafından görüntülenip, izlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
