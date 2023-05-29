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Cumhuriyet Savcısı Oktay Akkaya hayatını kaybetti

Cumhuriyet Savcısı Oktay Akkaya hayatını kaybetti

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu savcılarından 42 yaşındaki Oktay Akkaya hayatını kaybetti. Ankara'da bir süre önce pankreatit (pankreas iltihaplanması) tedavisi gördükten sonra taburcu edilen Akkaya, önceki gün yeniden rahatsızlanması üzerine Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Savcı Akkaya, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Akkaya'nın cenazesi defin için memleketi Samsun'a gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu savcılarından 42 yaşındaki Oktay Akkaya hayatını kaybetti.

Ankara'da bir süre önce pankreatit (pankreas iltihaplanması) tedavisi gördükten sonra taburcu edilen Akkaya, önceki gün yeniden rahatsızlanması üzerine Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Savcı Akkaya, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Akkaya'nın cenazesi defin için memleketi Samsun'a gönderildi.

Kaynak: AA / Tanju Özkaya - Güncel

Etlik Şehir Hastanesi Ankara Başsavcılığı Ankara Güncel Haberler

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