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Cumhuriyet Savcısı İşçimen'i darbeden firari şüpheli savcılığa teslim oldu

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Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, Fenerbahçe-Alanyaspor maçını izledikten sonra otoparkın çıkışında arkasından kornaya basan sürücünün saldırısına uğramıştı. İşçimen'i yere yatırıp defalarca yumruk atan firari şüpheli savcılığa teslim oldu.

Fenerbahçe-Alanyaspor maçını izledikten sonra aracına binen ve otopark çıkışında arkadaki aracın sürücüsü tarafından darbedilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e saldırıyla ilgili aranan şüpheli gözaltına alındı.

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, Kadıköy'de 30 Ağustos Cuma Günü oynanan Fenerbahçe-Alanyaspor maçını izledikten sonra aracına bindi. Otopark çıkışına geldiğinde arkasında kornaya basan sürücüyü uyarmak istedi. Bu sırada aracından inen şahıs, savcı İşçimen'e saldırarak defalarca yumrukladı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sakinleştirilen şahıs, aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada, İşçimen'e yönelik saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, restoranın otoparkından çıkan İşçimen'in aracından inerek arkadan gelen arabaya doğru gitmesi, araçtakilerle tartışması, ardından arabadan inen bir kişinin İşçimen'e saldırarak darbetmesi yer alıyor. Olayı görenlerin müdahale ederek saldırganı engellemeye çalışması da görüntüde bulunuyor.

1 KİŞİ YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'in Feneryolu Mahallesi'ndeki bir restoranın otoparkından çıkarken saldırıya uğramasına yönelik yapılan çalışmada, aracın plaka bilgisi üzerinden zanlıların E.G. ve T.T.İ. olduğu tespit edilmişti.

TESLİM OLDU

Tartışmanın ardından İşçimen'i darbettiği belirlenen firari şüpheli E.G, soruşturmanın yürütüldüğü Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına giderek teslim oldu. Polis tarafından gözaltına alınan zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'in Feneryolu Mahallesi'ndeki bir otoparkın çıkışı sırasında saldırıya uğramasına yönelik yapılan çalışmada, aracın plaka bilgisi üzerinden zanlıların E.G. ve T.T.İ. olduğu tespit edilmişti. İşçimen'e hakaret ettiği belirlenen T.T.İ. yakalanmış, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, İşçimen'e yapılan fiziksel saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, şunları kaydetti: "Yargıtay Cumhuriyet Savcımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. Bizleri ve yargı camiamızı derinden üzen saldırıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Cumhuriyet Savcısı Fenerbahçe Yargıtay Güncel Yargı

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Yorumlar (6)

ekrem celebi :

Kacis olmadigini anladi hadi bakalim adli kontrol sartiylan serbest birakin helal olsun diyecem size.gariban birine vursaydi adli kontrol sartiylan hemen serbest birakirdiniz.

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Eymen Tunç:

Şehir magandası sert kayaya çarpmış bu sefer. Umarım bu olay ibretlik olur ve bu şehir magandalarının ağır cezalar almaları için cezalar arttırılır.

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Abuzer Sever:

Şimdi yandın işte...

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mehmet:

illa bir büyüğe saldıracak yoksa hapis yatmaz zaten.

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bekir yapici:

demekki caydirici konumda olmak önemliymis, sayet sade suya bir vatandasi darp etmis olsaydi ne gelir teslim olurdu samimi olalim nede aranirdi aransa bile ifadeyle yirtardi.

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