Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Çekmeköy'deki bir restoranda bıçaklanarak hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın cenaze töreni, ailesi ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Çekmeköy'de restoranda yemek yediği sırada bir kişi tarafından bıçaklanması sonucu yaşamını yitiren İstanbul Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın cenazesi toprağa verildi.

Ömerli Mahallesi'nde bir restoranda 3 Eylül'de yemek yediği sırada yanına gelen Mustafa Can Gül (19) tarafından bıçaklanması sonucu hayatını kaybeden Kayhan için, Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Kayhan'ın ailesinin yanı sıra İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, İstanbul Anadolu Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Kaya, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, Ataşehir Kaymakamı Bekir Dınkırcı ile bazı ilçelerin belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Kayhan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından götürüldüğü Küçükyalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ömerli Mahallesi'nde 3 Eylül'de şüpheli Mustafa Can Gül, bir restoranda yemek yiyen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak ağır yaralamıştı.

Savcı Kayhan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Gül, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince dün tutuklanmıştı.

